Kavukcu'dan transfer açıklaması: Barış Alper Yılmaz'a teklif geldi m?

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta Fransa'nın Rennes takımıyla 3-3 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelede taraftarın transferle ilgili tepkisine değinen Kavukcu, "Biz de bir taraftarız. Bugün taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum ve kabul ediyoruz. Bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane, Osimhen'i Galatasaray'ın gücüyle aldık. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımız ve plansız olduğumuz düşünülüyor. Bugün farklı takımlar en az 10'ar tane fazla yabancısı var. Bunlardan çıkmak zorundalar. Biz plansız olsaydık yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kadro bildirme süresinin 2 Eylül olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Tabii ki biz '2 Eylül'ü bekliyoruz.' demiyorum. Galatasaray'a yakışan çok güzel transferler yapacağız. Dört sene üst üste şampiyon olduk, beşinci sene de şampiyon olacağız. Dört sene nasıl olduysak bu sene de şampiyon olacağız. Ancak sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza da birazcık daha sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu, geçen sezon sonunda bütçelerinin 500 milyon avro olduğunu açıklamasıyla ilgili, "Bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Kulüplerin toplam bütçesi ve buna göre de UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu yüzde 69'la tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunların hepsini hesaplayarak transfer yapıyoruz. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Benim 500 milyon avro hedef diye söylediğim şey bütçe. Ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarpıtıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Her takımdan daha güçlüyüz"

Kavukcu, sportif ve mali olarak her takımdan güçlü olduklarını iddia etti.

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Abdullah Kavukcu, "Biz birlikte ve beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Bizim için 'Para harcamayacaklar' ve 'Hep kiralık oyunculara gidiyorlar.' diye konuşuluyor. Ocak ayında transferler yaptık. Başka kulüpler 100 milyon avro civarında transfer yaptı. Bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar. Biz onları tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'ı zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 10+4 yabancı oyuncu kuralının Türkiye'ye zarar verdiğini ileri sürdü.

Yabancı oyuncu kararının yanlış olduğunu savunan Kavukcu, şunları kaydetti:

"Federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar, yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bugün A+ bir oyuncu almak için gittiğimizde inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye de bir şey olmuyor. Bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya gidiyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Paramız olmadığı için bunları yapmıyor değiliz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür, Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Geleceği de başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. UEFA'nın kriterleri var. Bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi 'Ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacağını düşünürüz.' diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz, doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez, biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın."

"Bizim paramız da var, limitimiz de var"

Abdullah Kavukcu, transfere harcayacak paralarının ve limitlerinin olduğunu söyledi.

Limit konusunda Türkiye'nin en rahat kulübü olduklarını anlatan Kavukcu, "Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmadan harcayarak 'Yarın bunu ayarlarız.' demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En güçlü kulübüz. Biz iş adamıyız. Kendi cebimizdeki parayı değil Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bundan dolayı da tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ancak Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek transferlerimize bakıyoruz. Son tarih 2 Eylül ama belki bu hafta bile gelir. Biz Galatasaray'ız, kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz, Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum; iyi ki Galatasaraylıyım. Futbolcuların bize bakışlarından dolayı gurur duyuyorum. Ayrıca burada transferi başkanımızın liderliğinde sadece ben yapıyorum. Başkanımın haberi olmadan hiçbir şeyi de göndermiyorum, hiçbir teklifi de yapmıyorum. Okan hocamız karar veriyor, başkanımla bütçemize bakıyoruz. Ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz." diye konuştu.

"Her bölgede görüştüğümüz 10 oyuncu var"

Kavukcu, transfer düşündükleri her bölgede onar oyunculuk havuzları olduğunu belirtti.

Alternatifli bir listeleri olduğuna değinen Kavukcu, "Her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye mahkum, muhtaç değiliz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var." dedi.

Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Davinson Sanchez'e teklif geldiğinden bahseden sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Bugün Osimhen'e Singo'ya, Sanchez'e kaç para teklif var kimse bilmiyor. Kadromuzu da bozmadan bu oyuncuları tutmaya çalışıyoruz. Bozmadan iskeletimizi daha iyi bir noktaya getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda, başkanımızın liderliğinde para da harcayacağız, transfer de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif gelmediğini aktaran Kavukcu, "Bize henüz bir teklif gelmiş değil. Geçen sene Barış'a teklif geldi ama satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı Barış'ı konuşulan rakamlara satmayız. Siz 35 milyon avroya verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımla, hocamızla değerlendireceğiz. Ancak artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Bizzat kendisi, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim' ve 'Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor." diye konuştu.

"Icardi bizim ikonumuz"

Abdullah Kavukcu, kulübün veda mesajı yayımladığı Mauro Icardi'nin bir ikon olduğunu söyledi.

Icardi'ye veda organizasyonu teklif ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirten Kavukcu, "Mauro bizim ikonumuz. Başkanımız bizzat görüştü, ona da veda için gerekli şeyi yazdı, teklifini yaptı. Biz bekleriz, her zaman kapımız Icardi'ye açık. O bizim bir ikonumuz, Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var." değerlendirmesinde bulundu.

Kavukcu, transferle ilgili, "Biz son sözümüzü söylemedik, transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü görüşmelerimizden çok heyecanlanıyorum. Hocamız da başkanımız da heyecanlanıyor." dedi.