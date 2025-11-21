  1. Ekonomim
Kayıp saat ve yüzüklerin sahibi milli futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya karşı Sevilla'da oynadığı maçtan sonra milli futbolcu Merih Demiral'ın unuttuğu veya çalındığı tahmin edilen 150 bin Euro değerindeki iki yüzük ve bir saatinin bulunduğu bildirildi.

Sevilla polis kaynaklarından alınan bilgilere göre 2-2 berabere biten İspanya-Türkiye maçının ardından A Milli Takım'ın havalimanına gittiği anlarda Merih Demiral'ın bir saati ve iki yüzüğünün olmadığını fark ettiği, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililerin hemen İspanya Futbol Federasyonu'nun güvenlik ekibi ile temasa geçtiği belirtildi.

La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulunan Merih Demiral'ın bu girişiminin ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyaların bulunduğu kaydedildi.

Saatin 90 bin Euro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin Euro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.

Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

