Kayseri, spor turizminin merkez kenti olmaya aday

HİLAL SÖNMEZ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Merkezimizde 8 uluslararası standartlarda futbol sahası, fitness merkezi, basketbol ve voleybol salonları, olimpik yüzme havuzu ile atletizm pistimiz bulunuyor. Sporun birçok dalına uygun altyapımızla kulüplerimize en iyi şartlarda kamp yapma imkânı sunuyoruz. Yakın zamanda 12 kortta yaklaşık bin sporcunun katıldığı uluslararası tenis organizasyonuna da ev sahipliği yaptık. Bisiklet yarışları ve plaj voleybolu organizasyonlarımız devam ediyor. Hedefimiz Erciyes'i sadece kış turizminin değil, yılın 12 ayı sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes'in spor turizmiyle de önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Geçtiğimiz gün ise Tomarza Böke Su Sporları Merkezi’nde, 2026 Su Sporları Sezonu başladı. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde kente kazandırılan merkezin açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürel ve tarihi miras çeşitliliği ile kadim bir medeniyetler şehri olduğunu hayata geçirdikleri çalışmalarla Kayseri’de turizm çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.

UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında kalıcı yer alma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde ise şehrin dokuz gün boyunca kültür, sanat ve medeniyetin buluşma noktası olacağını ifade etti.