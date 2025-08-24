  1. Ekonomim
Kayseri'de Galatasaray kafilesine saldırı

Kayserispor taraftarı, Galatasaray kafilesinin konakladığı otele taş ve fişeklerle saldırıda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi.

Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Merakla beklenen mücadele öncesinde gerginlik yaşandı.

Kayserispor taraftarı, Galatasaray kafilesinin konakladığı otele taş ve fişeklerle saldırıda bulundu. Taraftarlar olay büyümeden alandan ayrıldı.

