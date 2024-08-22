Kayserispor çıkış yolu arıyor: Tüm gelirleri temlikli

OKTAY ENSARİ/KAYSERİ

Çamlı, istifa kararının ardından düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını tek tek sıralayarak, "Net rakamları veriyorum. Bugün itibarıyla kulübün 972 milyon TL bir özel bankaya eski başkandan dolayı temlik, 500 bin Euro önümüzde oyunculara ödenecek transfer taksidi ve 320 milyon TL eskiden beri gelen borcu var. Bu rakamları bilip göreve talip olan varsa, bugünden tezi yok,1 Eylül’de yapılacak genel kurulu beklemeden görevi hemen devretmeye hazırım" dedi.

Kayserispor Karpuzatan tesislerinde 2. Başkan Nurettin Açıkalın ve yönetici Süleyman Akın ile basın toplantısı düzenleyen Ali Çamlı "İftira atmıyorum. Benim derdim eski başkanlar değil. Kayserispor’u ileri taşımak istiyorum. Tüm gelirler temlikli olduğu için elimiz kolumuz bağlandı. Sıfır gelir var. Tüm gelirlerimiz eski başkanın aldırdırdığı temliğe gidiyor. Temlikle ilgili itirazda bulunup, adli yargıya başvurduk. Bu borç müfettişler, hesap uzmanları ve hakimlerce incelenecek. Bu şartlarda artık burası bizim için yöneltilemez durumda" yorumunu yaptı.

Bu sezon ilk haftayı fikstür gereği bay geçiren, ikinci maçında kendi sahasında Sivasspora 2-1 yenilen sarı kırmızılar puan cetvelinde 0 puana sahip.