Kayserispor - Fenerbahçe maçına yeniden deplasman yasağı kararı

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etti.

İl Spor Güvenlik Kurulu, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ara kararının ardından itiraz hakkını kullandı.

Mahkeme, kurulun itirazını kabul ederek deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun mahkemeye sunduğu savunmada, kurul kararının güvenlik gerekçesi ile 6222 sayılı kanuna uygun olarak alındığı belirtildi.

Savunmada, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtildi.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında ise şunlar kaydedildi:

"Karar veren Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nce dava dosyası yürütmenin durdurulması istemi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler' hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 3 Mart 2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuş, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, dün yürütmenin durdurulması kararı almıştı.