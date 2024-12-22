Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa etti
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde oynadıkları Galatasaray maçının ardından istifa etti.
Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.
Çamlı, şu sözleri kaydetti:
"Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa" dedi.