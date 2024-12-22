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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa etti

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA
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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa etti
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde oynadıkları Galatasaray maçının ardından istifa etti.

Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.

Çamlı, şu sözleri kaydetti:

"Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa" dedi. 

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