Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde oynadıkları Galatasaray maçının ardından istifa etti.

Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.

Çamlı, şu sözleri kaydetti:

"Bizlere 'yönetim istifa' diyenler rahat etsin, istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Yaptıklarımdan pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa" dedi.