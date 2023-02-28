Kayserispor maçında Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak
Süper Lig'de Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.
Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.
Tribünlerdeki sloganlara Bahçeli sert tepki göstermişti
Süper Lig'de geçtiğimiz hafto sonu oynanan Beşiktaş Antalyaspor erteleme maçında Vodafone Park'ta "Hükümet istifa" sloganları atılmıştı.
Tribünlerde yaşanan protestoya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki göstererek Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı. MHP lideri, stadyumlardaki sloganları bugün grup toplantısında da 'Hain bir saygısızlık' olarak değerlendirdi.