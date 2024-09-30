Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in 7. haftasında, Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor ligde sadece 3 puan alabildi. Burak Yılmaz yönetiminde bir türlü 3 puana ulaşamayan Kayserispor, küme düşme hattından kurtulamadı.

Beşiktaş maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, Kayserispor'un kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Ben bu şehri çok sevdiğim için bugün bırakma kararı aldım"

Burak Yılmaz istifa kararını, "Bir değişiklik lazım. Kan değişikliği lazım. Çünkü her şeyi denedik, uyku uyumadık, tesiste kaldık, oyun planını değiştirdik vesaire. Bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Ben bu şehri çok sevdiğim için bugün bırakma kararı aldım. Her şeyi yaptık, bir tek hoca değişikliği kaldı. Belki hoca değişirse, oyuncularım canlanır. Bugün bırakma kararı aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onları mutlu edemedik ama Kayserispor çok güçlü bir camia. Bir kan değişikliği lazımdı. Ben bu kararı almak zorundayım. Transfer cezası var diye değil, kesinlikle o yüzden gitmiyorum. Kan değişikliğinin takıma, şehre iyi geleceğini düşünüyorum." sözleriyle duyurdu.