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Kayserispor’a FIFA’dan yeni transfer yasağı

Kayserispor, eski futbolcusu Mehdi Bourabia’dan kaynaklanan alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni bir transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kayserispor’a FIFA’dan yeni transfer yasağı
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FIFA, Kayserispor'a Mehdi Bourabia’nın 456 bin Euro alacağından dolayı transfer yasağı cezası verdi.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "FIFA nezdinde eski futbolcumuz Mehdi Bourabia dosyasından kaynaklanan 456.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze yeni bir transfer ve tescil yasağı uygulanmıştır. FIFA’nın 6 Ekim 2026 tarihli yazısında, mali yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar yasağın devam edeceği bildirilmiştir. Bu dosyayla birlikte kulübümüzün mevcut transfer yasağı dosya sayısı 5’e, söz konusu dosyalara ilişkin toplam yükümlülük ise 771.000 Euro’ya ulaşmıştır. Dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması amacıyla gerekli hukuki ve mali çalışmalar kulübümüz tarafından sürdürülmektedir" denildi.

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