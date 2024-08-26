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Kayserispor’a PFDK’dan ceza

Kayserispor, bu sezonun ilk maçında Disiplin Kurulu’ndan cezaya maruz kaldı.

Haber Merkezi
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Kayserispor’a PFDK’dan ceza
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Kayserispor’a yine ceza geldi. Ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, yaşanan saha ve tribün olaylarından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Saha olayları nedeniyle 252 bin TL para cezası

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca Batı tribün alt C blokta bulunan taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri bloke edilecek. Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat yapan Kuzey tribün alt C-D-E bloklarında yer alan taraftarların bir sonraki maça girişleri bloke edilecek.

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