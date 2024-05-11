Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü: Uçak, zorunlu iniş yaptı

Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

"Kafilenin durumu iyi"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç şunları kaydetti: "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserisporumuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun."

Uçak yeniden havalandı

Sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul’a götürecek uçak Erkilet Havaalanı’ndan yeniden havalandı. Takımı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inecek.

TFF'den geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul yolculuğunda Mondihome Kayserispor kafilesini taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, kafilenin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'u İstanbul'a taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesinin ardından tüm kafilenin Erkilet Havalimanı'na sağ salim dönmüş olmasından ötürü memnuniyet duyuyor, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Mondihome Kayserispor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.