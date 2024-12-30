Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkan Ali Çamlı görevinden istifa etmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı, Yönetim Kurulu kararıyla asbaşkan Nurettin Açıkalın oldu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Sayın Nurettin Açıkalın Kayserisporumuzun yeni başkanı seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz. Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı’ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz."