  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kenan ve Hakan'ın gol attığı maçta Juventus, İnter'i 4-3 mağlup etti
Takip Et

Kenan ve Hakan'ın gol attığı maçta Juventus, İnter'i 4-3 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 3. hafta mücadelesinde Juventus, İnter'i uzatmalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kenan ve Hakan'ın gol attığı maçta Juventus, İnter'i 4-3 mağlup etti
Takip Et

Juventus'un Allianz Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Lloyd Kelly'le öne geçti.

Maçın 30. dakikasında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

38. dakikada sahneye çıkan milli oyuncu Kenan Yıldız, uzaktan yaptığı düzgün vuruşla Juventus'u tekrar öne geçirdi.

65. dakikada Piotr Zielinski'nin yüksek pasında göğsünde topu yumuşatan Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla tekrar beraberliği sağladı.

Hakan'ın golü sonrası ataklarını sıklaştıran İnter, 76. dakikada Marcus Thuram'ın kafa golüyle öne geçti.

82. dakikada Kenan Yıldız'ın kullandığı serbest vuruşta yükselen Khephren Thuram, kafa vuruşuyla skoru 3-3 yaptı. 

90+1'de Juventus, Vasilije Adzic'in uzaktan attığı nefis golüyle maçı 4-3 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, 9 puanla lider olurken İnter, 3 puanla 11. sırada yer aldı.

Spor
Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor?
Türkiye - Almanya basketbol finali öncesi istatistikler neler söylüyor?
Beşiktaş'tan son dakika galibiyet
Beşiktaş'tan son dakika galibiyet
Buse Naz dünya şampiyonluğu için mücadele edecek
Buse Naz dünya şampiyonluğu için mücadele edecek
Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde
Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
 Galatasaray galibiyet serisini 16’ya çıkardı: Eyüpspor 0 Galatasaray 2
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var
Ali Koç’tan MHP'nin destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım var