Kenan Yıldız, Ballon d'Or'da yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.



Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

