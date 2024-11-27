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Kenan Yıldız'dan büyük başarı: Golden Boy Web Ödülü'nü kazandı

Juventus'un genç golcüsü Kenan Yıldız, Golden Boy Web Ödülü'ne layık görüldü.

Haber Merkezi
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Kenan Yıldız'dan büyük başarı: Golden Boy Web Ödülü'nü kazandı
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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen Golden Boy Web Award ödülünü Juventus kulübünde forma giyen A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız oldu.

Yıldız, bu sezonun favori kanat oyuncusu seçildi.

En iyi genç futbolcuya verilen ödülü almak için 20 isim finale kalmıştı. Finalistler arasında Real Madrid'de oynayan Arda Güler de bulunuyordu.

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