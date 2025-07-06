  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kenyalı atlet Beatrice Chebet dünya rekoru kırdı
Takip Et

Kenyalı atlet Beatrice Chebet dünya rekoru kırdı

Chebet, dünya rekoru kırarak 5 bin metreyi 14 dakikadan kısa sürede koşan ilk kadın oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kenyalı atlet Beatrice Chebet dünya rekoru kırdı
Takip Et

Kenyalı atlet Beatrice Chebet, Elmas Lig'in (Diamond League) Oregon etabında 13 dakika 58.06 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak 5 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koşan tarihteki ilk kadın oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hem 5 bin hem de 10 bin metrede altın madalya kazanan Beatrice Chebet, ABD'deki yarışın büyük bir bölümünde Etiyopyalı Gudaf Tsegay ve Kenyalı Agnes Jebet Ngetich tarafından takip edildi.

Yarışın sonlarına doğru farkı açan Chebet, Tsegay ve Ngetich üçlüsü, kendi aralarında yarışacak duruma geldi.

Chebet, Tsegay'ın dünya rekorunu 2.15 saniye geliştirirken, Ngetich 14 dakika 01.29 saniyeyle ikinci, Tsegay ise 14 dakika 04.41 saniyeyle üçüncü oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Şampiyonu olduMilli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Şampiyonu olduSpor
Wimbledon rüyası sona erdi: Zeynep Sönmez 3. turda elendiWimbledon rüyası sona erdi: Zeynep Sönmez 3. turda elendiSpor
Spor
Gran Fondo, Karadeniz’in sportif tanıtımına yeni bir soluk getirdi
Gran Fondo, Karadeniz’in sportif tanıtımına yeni bir soluk getirdi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid yarı finale yükseldi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid yarı finale yükseldi
Paris Saint-Germain yarı finalde
Paris Saint-Germain yarı finalde
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
Adana Demirspor Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı
Adana Demirspor Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Şampiyonu oldu
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Şampiyonu oldu