Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeli ile Fenerbahçe tarihine geçecek! İşte Benfica'ya verilen teklif

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu transferi için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Tarafların pazarlıkları tamamladığı ve sürecin artık resmi açıklama aşamasına geldiği öne sürüldü.

Benfica’ya resmi teklif yapıldı

Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden Record’un haberine göre, Fenerbahçe, Benfica’ya bonuslar hariç 22.5 milyon euro tutarında nakit transfer teklifi sundu. Buna ek olarak 2.5 milyon euro bonus öneren sarı-lacivertli kulüp, Portekiz ekibinden yanıt beklemeye başladı. Benfica’nın teklifi kabul etmesinin beklendiği, resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu: "Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum"

Haberde ayrıca, Kerem Aktürkoğlu’nun transferin gerçekleşmesi için Benfica yetkilileriyle bir toplantı yaptığı ifade edildi. Görüşmede oyuncunun, sarı-lacivertli takıma transferi için kolaylık talep ettiği aktarıldı. Kerem’in, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile defalarca telefonda görüştüğü ve bir an önce İstanbul’a giderek takıma katılmak istediği bildirildi.