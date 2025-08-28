  1. Ekonomim
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi

Fenerbahçe maçının ardından Kerem Aktürkoğlu, Benficalı oyuncuların galibiyet fotoğrafında yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinin soyunma odasında çekilen galibiyet pozunda dikkat çeken bir ayrıntı gündeme oturdu.

Sarı-lacivertlileri eleyerek Devler Ligi bileti alan Benfica, kutlama fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ancak bu karede, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçta Benfica'ya turu getiren golü kaydeden isim olmuştu.

