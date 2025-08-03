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Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son! İlk açıklama geldi

Fenerbahçe'nin milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşma sağladığı haberleri spor gündemine oturdu.

Haber Merkezi
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Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son! İlk açıklama geldi
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Kerem Aktürk'ün transfer haberi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi'den geldi. Hakan Safi, transferi tamamlamak için Portekiz'e gideceğini söyledi.

Benfica ile Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağladığı ve transferin çok kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. 

Haber Global'in aktardığı bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi Portekiz'e hareket ediyor. 

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