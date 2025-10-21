Kerem Kazaz Avrupa'da istikrarlı başarı grafiğini sürdürüyor

Dört gün süren Orta Avrupa Rallisi boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Kerem Kazaz ve copilotu Corentin Silvestre, rallinin ilk üç gününde podyum mücadelesinin içinde kalarak yarışlarını sürdürdüler. Son gün gösterdiği başarılı performansla rakiplerini geride bırakan Team Petrol Ofisi ekibi Junior WRC'de üçüncü, WRC3 kategorisinde ise ikinci sıraya yükselerek iki farklı kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

Kazaz ve Silvestre, 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi

Bu sonuçlarla birlikte topladıkları puanlar sayesinde Kazaz ve Silvestre, 2025 Dünya WRC3 Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi. Ayrıca Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki ilk sezonlarını da dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attılar.

Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz ve copilotu Corentin Silvestre'nin bu başarısı Team Petrol Ofisi'nin motor sporları alanındaki uzun vadeli yatırımlarının da bir yansıması oldu. Takımın genç yetenekleri destekleme vizyonu sezon boyunca elde edilen istikrarlı sonuçların temelinde yer aldı. Sezonun geri kalanında da benzer bir performans sergilemeyi hedefleyen Team Petrol Ofisi, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.