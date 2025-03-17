Kim şampiyon olacak, hangi takımlar küme düşecek? İşte tahminler...

Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Buna göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu şöyle tahmin edildi:

Ünlü siteye göre Adana Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı.

Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi.

Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı öngörüldü.

Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü.

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak açıklanırken, Fenerbahçe'nin oranı yüzde 9.6 oldu.