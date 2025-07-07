Kırkpınar ağalarının da enflasyonu yüksek!

Her yıl bir sonraki yılın ağalık görevini yapmak üzere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ihale yapılıyor. Son 5 yılda ağaların da enflasyonu yüksek oldu.

664.sü geçtiğimiz hafta sonu Edirne’de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665.si gelecek yıl düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri öncesi yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ihalenin kazananının Kırkpınar ve Edirne olacağını ifade ederek ihaleyi 30 milyon liradan açtı. Ağalık sembolü olan ağalık koçunu almak için ihaleye mevcut ağası Ufuk Özünlü tek aday olarak katılırken, “ağalığın parayla değil gönülle alakalı bir müessese” olduğunu ifade ederek, 40 milyon 664 bin 665 lira teklif verdi. Teklifi kabul edilen Özünlü gelecek yılın da güreş ağası oldu. Özünlü ayrıca ihtiyaç sahipleri için de 122 koç bağışladığını belirtti.

Son 5 yılda Kırkpınar ağalığı

2021 yılında açılan Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi 661 bin TL’den açılırken, 13. Kez ihaleyi kazanan Seyfettin Selim 1 milyon 22 bin lira bedelle 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazandı.

2022 yılında da 4 milyon 22 bin lira bedelle Seyfettin Selim yeniden ağa oldu.

2023 yılında 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini 22 Milyon 222 bin TL ile 15. kez Seyfettin Selim kazandı.

2024 yılında yapılan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ihalesinde ağalık sembolü olan koçu almak için 4 altın kemerli ve 15 yıldır güreş ağalığı yapan Seyfettin Selim ile Ufuk Özünlü ve Ömür Bodenstaff ihaleye katıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın 23 milyon liradan açtığı ihalede 34 milyon 571 bin 952 lira veren Ufuk Özünlü, ilk kez ağa oldu.

Ufuk Özünlü, 2025’te de 40 milyon 664 bin 665 TL’lik rekor bir teklifle 2026’da gerçekleşecek olan 665. Kırkpınar Ağası oldu. Özünlü, 666. Kırkpınar’ın da ağası olursa altın kemerin ebedi sahibi olacak.

Ağalık enflasyonu

Kırkpınar ağalığında ihale 2022 yılında yüzde 293,54 oranında artarken, 2023 yılında yüzde 452,51 oranında artış gösterdi. 2024 yılında ağa değişirken artış oranı yüzde 55,57, bu yıl ise yüzde 17,62 oranında oldu.

5 yıllık artış oranı ise yüzde 3.878,93 seviyesinde oldu.

Kırkpınar ağası nedir?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası, her yıl Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreş Turnuvasının ev sahibi konumundadır. Ağa, Kırkpınar Organizasyon Kurulunun bir üyesi olup, tarihi çok eskilere dayanan “ağalık” ihale ile belirlenir. Seçim, final karşılaşmasından hemen önce Edirne Belediyesince bir sonraki turnuva için yapılır.

Kırkpınar Ağası, turnuva boyunca geleneksel ağa kıyafetleri giyer. Ağa, bir yıl boyunca "Altın kemer" sahibi olur. Bir sonraki turnuvada kemeri yeni ağaya devreder. Üç sene boyunca ağalık yapan kişi kemere sürekli sahip olma hakkını kazanır ve hayatı boyunca tüm Kırkpınar organizasyonlarına "onur konuğu" olarak katılır.