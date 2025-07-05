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Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakalarının ardından 8 başpehlivan adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber Merkezi
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Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
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Edirne'de devam eden 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyu üçüncü tur karşılaşmaları tamamlandı.

8 başpehlivan çeyrek finalde

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerde rakiplerini mağlup eden 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

Üçüncü tur öncesi başpehlivanlar, kuralarını çekerek eşleşti. Peşreve çıkan pehlivanlar, ardından kıyasıya mücadele etti. Günün en çok merak edilen müsabakası ise son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile geçtiğimiz yıl finalde karşılaştığı Mustafa Taş arasında gerçekleşti.

Normal sürede yenişin olmadığı güreş, puanlamaya taşındı. 34. dakikada kontratağa çıkan Yusuf Can Zeybek, aldığı puanla rakibini mağlup ederek tur atladı.

Bir diğer dikkat çeken mücadelede ise Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Yaklaşık 75 dakika süren ve temposu düşük geçen güreşte, son bölümde puan alan Aktürk galip geldi.

İşte çeyrek finale yükselen başpehlivanlar

Bu sonuçlarla Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale yükselen başpehlivanlar oldu.

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