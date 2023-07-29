Koç: Yıldızsız formamızla oynayacağız

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili kurulan komisyon ve 5 yıldızlı formayla maça çıkma hakkında açıklamalar yaptı. Daha önce, 5 yıldızlı arma olan formalarla maçlara çıkacaklarını söylediklerini hatırlatan Koç, "Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz TFF'ye yapılan başvuru üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adımın atılmamasıydı. Defalarca başvurduk, buna rağmen bir yaprak kıpırdamadı. Ve dosyalarımızın alınarak yine buzdolabına konup soğutma çabasıydı. Aslında bu bir hak arayışı için isyan ve haykırışın sonucuydu." diye konuştu.

Yeni TFF yönetimine haksızlık etmemek gerektiğini, 1 yıl için göreve geldiklerini ve dosyalarını ele alamadıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Çünkü bir önceki TFF'den o kadar büyük enkaz devraldılar ki sorunumuzu öncelik yapamadılar. Anlayışla karşıladık. Ama 27 ayı geçti. Bugün gelinen noktada yeniden seçildiler ve ilk toplantıda bu konuyu ele aldılar. Komisyon kurulmasın hükmettiler. Bu konu özelinde Sayın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna camiamız adını çok teşekkür ediyorum. Biz kupa seremonisine 5 yıldızlı formalarla çıktık, kararlılığımızı gösterdik. 5-0'lık UEFA maçında da sahada 5 yıldızlı formamızla yer aldık. İlkesel bir duruştu. Bundan sonraki süreçte de komisyon kurulmasa, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. Bunu da ilettik. Biz cezaları göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Bir nebze onurlu duruştu yaptığımız. Ancak geldiğimizi noktada TFF'nin yaklaşımını olumlu buluyoruz. Saygı göstermek, komisyon kararının federasyonu baskıya almaması için bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla oynayacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti."

"Benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır"

Geçmişte başkanlık yapmış, yönetimde bulunan kişilerin mevcut yönetimin altını oymasının ve gerginlik yaşanmasının en çok rakipleri motive ettiğini belirten Koç, "Eski başkanımız, zaman zaman söylemleriyle ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Aziz Yıldırım, yanındaki yancılarıyla birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Çünkü 20 yıllık efsane bir başkan olarak gerçekten Fenerbahçe'nin bekasını düşünüyor olsaydınız çok daha farklı duruş ve söylem içinde olurdunuz, net." diye konuştu.

Yapılanları bir tiyatronun parçası olarak gördüğünü de aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. O güne kadar benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız fair-play ruhuna sahip olsaydınız, yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübüne yapılan eleştirileri dışarıda değil, gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız.

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim. Olacak iş değil. Olağan ekim ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmanızı dört gözle bekliyorum. Fiziksel olarak gelirseniz, neler olacağını hep birlikte görürüz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. Siz bu kervana katılmak isterseniz, en büyük adımı ben ve benim yönetim kurulumuz atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

"2-3 tane daha nokta transfer atışımız var"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ali Koç, "İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."