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Kocaelispor-Amedspor maçındaki sarı poşet olayına soruşturma: 5 şüpheli için gözaltı kararı

Kocaelispor’un Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-0 galip geldiği maç öncesinde tribünlerde yaşanan olaylar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Kocaelispor-Amedspor maçındaki sarı poşet olayına soruşturma: 5 şüpheli için gözaltı kararı
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Ağustos tarihli açıklamasına göre, 24 Ağustos'ta Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler müsabakası öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan kişiler tespit edildi.

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Başsavcılık, söz konusu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında "Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları yönünde talimat verildi.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 16. dakikada Berkan Kutlu ve 87. dakikada Maglica'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

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