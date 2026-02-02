  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Takip Et

Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Kocaelispor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

Afrobeats'in öncüsü Fela Kuti'ye ölümünden 29 yıl sonra 'Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildiAfrobeats'in öncüsü Fela Kuti'ye ölümünden 29 yıl sonra 'Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildiKültür-Sanat

 

İstanbul için br uyarı da İBB'den geldi: Karla karışık yağmur ve kar alarmıİstanbul için br uyarı da İBB'den geldi: Karla karışık yağmur ve kar alarmıGündem

 