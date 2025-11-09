Kocaelispor - Galatasaray maçında seyirci rekoru kırıldı



Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray ile mücadele ediyor. İlave koltuklarla kapasitesi 35 bine çıkarılan Kocaeli Stadyumu'nda bu müsabakayı 31 bin biletli taraftar takip etti.

21 bin 319 kombine kart sahibi Kocaelispor taraftarının yanı sıra sporseverler maça büyük ilgi gösterdi. Deplasman tribününde de tüm koltukların dolduğu karşılaşmada çok az boş koltuk kaldı.