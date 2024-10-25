Köfteci Yusuf, bir futbol kulübüne sponsor oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları kamuoyuna açıklamasıyla gündem olan Köfteci Yusuf, 2024-2025 sezonunda geçerli olacak bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konu ile ilgili olarak Karaman FK'dan sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz."