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Köfteci Yusuf, bir futbol kulübüne sponsor oldu

Ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bakanlık tarafından duyurulan Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'nün sponsoru oldu.

Haber Merkezi
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Köfteci Yusuf, bir futbol kulübüne sponsor oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları kamuoyuna açıklamasıyla gündem olan Köfteci Yusuf, 2024-2025 sezonunda geçerli olacak bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konu ile ilgili olarak Karaman FK'dan sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz."

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