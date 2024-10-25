Köfteci Yusuf, bir futbol kulübüne sponsor oldu
Ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bakanlık tarafından duyurulan Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'nün sponsoru oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları kamuoyuna açıklamasıyla gündem olan Köfteci Yusuf, 2024-2025 sezonunda geçerli olacak bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Konu ile ilgili olarak Karaman FK'dan sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz."
Karaman Futbol Kulübümüz, Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı.— Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) October 24, 2024
Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.
Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci… pic.twitter.com/TosJ3k9SHs