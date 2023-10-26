Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne alıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş gruplarındaki üçüncü maçlarına bugün çıkacak.
H Grubu’nda 2’de 2 yaparak liderlik koltuğunu ele geçiren Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i ağırlayacak. İspanyol hakem Guillermo Cuadra’nın yöneteceği müsabaka saat 19.45’te başlayacak. Gruptaki diğer maçta Spartak Trnava ile Nordsjaelland karşılaşacak.
D Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise Norveç deplasmanında Bodo Glimt’e konuk olacak. Saat 22.00’de başlayacak müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. D Grubu’nda oynanacak gecenin diğer karşılaşmasında Lugano sahasında lider Club Brugge’ü konuk edecek.