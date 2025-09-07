  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Konya'da büyük kayıp! A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu
Takip Et

Konya'da büyük kayıp! A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya'da büyük kayıp! A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu
Takip Et

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmada büyük bir kayıp yaşandı. Karşılaşmayı İspanya 6-0'lık skorla farkla kazandı.

İspanya'nın golleri 6 ve 62'de Pedri ile gelirken, 22, 45+1 ve 62'de Pedri'den gelirken bir diğer golü 53'de Ferran Torres kaydetti.

 

Spor
Filenin Sultanları dünya ikincisi: Sizinle gurur duyuyoruz
Filenin Sultanları dünya ikincisi: Sizinle gurur duyuyoruz
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!
12 Dev Adam'ın çeyrek finalde rakibi Polonya oldu
Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman kararı
Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman kararı
Abdullah Kiğılı Fenerbahçe yönetimine dönüyor
Abdullah Kiğılı Fenerbahçe yönetimine dönüyor
Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu
Filenin Sultanları'nın final rakibi belli oldu
Filenin Sultanları'nın final rakibi belli oldu