Konya'da büyük kayıp! A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmada büyük bir kayıp yaşandı. Karşılaşmayı İspanya 6-0'lık skorla farkla kazandı.

İspanya'nın golleri 6 ve 62'de Pedri ile gelirken, 22, 45+1 ve 62'de Pedri'den gelirken bir diğer golü 53'de Ferran Torres kaydetti.