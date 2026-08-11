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Konyaspor, Masuaku 2 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Konyaspor, Masuaku 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig’de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Konyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

Konyaspor, Masuaku 2 yıllık sözleşme imzaladı - Resim : 1

Tecrübeli savunmacı, kendisini yeşil-beyazlı renklere 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Konyaspor, Masuaku 2 yıllık sözleşme imzaladı - Resim : 2

Futbol hayatına Fransa'da Valenciennes ile başlayan Arthur Masuaku; Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında görev yaptı. Masuaku, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.