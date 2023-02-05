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Konyaspor, zor da olsa yola çıktı

Konyaspor, bugün oynanacak Fenerbehçe maçı için İstanbul'a yola çıktı.

Haber Merkezi
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Konyaspor, Fenerbahçe maçı için geç de olsa yola çıktı. Yeşil-beyazlılar, pistin buz tutması ve kötü hava koşulları nedeniyle 7 saat havalimanında bekledikten sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle konuk takımın İstanbul’a doğru yola çıkmasına engel oldu.

Yeşil-beyazlı kafile, Konya’daki kar yağışı ve ardından havalimanı pistinde oluşan buzlanma yüzünden birkaç denemedi havalanamadı ancak günün son dakikalarında yolculuk gerçekleşti.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

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