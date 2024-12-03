Kritik toplantı sona erdi! Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Samet Aybaba ve Brad Fidel’in görevden alınmasıyla başlayan hareketli süreç, Hasan Arat’ın önce Futbol A.Ş.’den istifa etmesi, ardından da başkanlık görevini bırakmasıyla daha da derinleşti.

Yönetim seçim kararı aldı

Hüseyin Yücel’in başkanlık görevini devralmasıyla başlayan süreçte, Beşiktaş yönetimi bugün bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda toplu istifa kararı alınırken, yönetim kulübü seçim sürecine götürme kararı aldı.

Beşiktaş tüzüğüne göre istifalarla karar alma çoğunluğu ortadan kalkarsa kulüp seçime gidebiliyor. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam saat 17.30’da Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek.