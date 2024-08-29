Küçük yeteneklerin büyük başarısı!

German Open Championship (GOC) yarışması, 1984 yılından günümüze düzenlenerek, dünyanın her yerinden ve en az 50 ülkeden yüzlerce dans sporcusunu bir araya getiriyor. En prestijli dans yarışmalarından biri olan GOC’ta bu sene ülkemizi temsil eden 9 yaşındaki sporcularımız Ece Venüs Sırer ve Kaan Karayazgan, Minik 1’de Latin branş yarışmasında 1. olarak, tüm dünyaya milli marşımızı dinletti.

Ece Venüs Sırer ve Kaan Karayazgan, rakiplerine karşı sergiledikleri üstün performansla jüriyi etkileyerek birinci olmayı başardı. Böyle büyük bir platformda Türk bayrağını dalgalandırarak birincilik kürsüsüne çıkan Sırer ve Karayazgan aynı zamanda ülkemizin milli marşını da tüm dünyaya dinletti. Türkiye için büyük bir sevinç kaynağı olan minik dansçılarımız Sırer ve Karayazgan, GOC’ta aynı zamanda, 10-11 yaş grubu olan Minik 2’de 8 dans grubunda ise 6. oldu. Sırer ve Karayazgan, 37 ülkeden dansçıların yer aldığı Minik 2’de 6. olarak madalya ve sertifika aldılar. Dans sporunun Türkiye'deki yükselişine önemli bir katkı sağlayan minik gençler, Türk gençlerinin yetenekli başarılarını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi.

Dans sporunda büyük başarı

Genç sporcular Sırer ve Karayazgan 2024 yılında ülkemizi temsilen bir çok yarışmaya katıldı. Genç sporcular, 27-28 Ocak 2024 tarihlerinde World DanceSport Federation (WDSF Open) / International Open and Children Grand Prix’te Genç 1-2 Latin’de 3.’lük ve Genç 1-2 Standart’ta 3.’lük; 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye Dans Sporu Federasyonu (TDSF) Kupası’nda Genç 1 Latin’de 1.’lik ve Genç 1 Standart’ta 1.’lik; 26-28 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye Şampiyonası’nda Genç 1 Latin’de 1.’lik (Türkiye Şampiyonu) ve Genç 1 Standart’ta 1.’lik (Türkiye Şampiyonu); 13-17 Ağustos 2024 tarihlerinde German Open Chanpionship’te Genç 2’de 8 dans (Slow Waltz, Tango, Viyana Waltz, Quickstep Samba, Chacha, Rumba ve Jive) kategorisinde 37 yarışmacı arasından 6.’lık, Genç 1 Latin’de (Chacha, Rumba ve Jive) 1.’lik, Genç 1’de 6 dans (Chacha, Rumba, Jive, (Slow Waltz, Tango ve Viyana Waltz) kategorisinde 18 yarışmacı arasından 5.’lik, Genç 2 Latin’de (Chacha, Rumba, Jive ve Samba) kategorisinde 55 yarışmacı arasından 15. oldu.

Sırer ve Karayazgan Children Grand Prix’e katılacak

Genç sporcular Sırer ve Karayazgan, 14 Eylül 2024 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta düzenlenecek Children Grand Prix’e ve 16 Kasım 2024 tarihinde Letonya’nın Salaspils kasabasında düzenlenecek Children Grand Prix’e katılacak.