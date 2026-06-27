Kulüpler Birliği toplantısında kavga: 'Seni herkesin içinde döverim'

Kulüpler Birliği’nin dün İstanbul’da yaptığı toplantıda, Fenerbahçe’yi temsil eden Barış Göktürk ve Mahmut Uslu ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında yaşandığı iddia edilen kavga gündem oldu.

İddiaya göre Yıldırım’ın, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyor” sözleriyle başlayan tartışmada Uslu, “Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma” diyerek cevap verdi.

Yıldırım, “Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz” deyince tansiyon iyice yükseldi.

Barış Göktürk, “Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim" dedi. Yıldırım da bu sözlere aynı sertlikle karşılık verince gerginlik daha da büyüdü.

Diğer kulüp yetkililerinin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.