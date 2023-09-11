Kulüpler Birliği Vakfı ile Fantazzie arasında iş birliği anlaşması

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde Türk futbolunun sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerdeki takipçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Anlaşmanın katkılarıyla ilgili konuşan Fantazzie Genel Müdürü Özgür Gündoğan, Kulüpler Birliği Vakfı'yla bir yıl önce çıktıkları yolculuğun oldukça zevkli ve heyecanlı geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu sezon iş birliğimizin daha güçlü bir şekilde devam etmesini ve en az bir milyon futbolseverin oyunumuzda takım kurmasını bekliyoruz. Bu sezon yaptığımız geliştirmeler ve ödüller Fantazzie'yi çok daha zevkli bir oyun haline getirdi. Türkiye'de Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptığımız başarılı çalışmayı diğer ülkelerde de uygulayarak global bir oyun olma yolundaki yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk de yapılan anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulüplerimizin dijital dünyada yerlerini almaları ve yeni gelir kaynağı oluşturulması adına bu iş birlikteliklerini önemsiyoruz. Yola çıktığımız bu proje de diğer iş birlikteliklerimiz gibi bu amaçlara hizmet edecek farklı bir uygulama. Her yaştan taraftarların kulüplerimize destek olabilmelerinin farklı ve eğlenceli bir yönü."