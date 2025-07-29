Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'a, görevine devam etmesi yönünde birçok Anadolu kulübünden ciddi anlamda destek ve baskı gelmişti. Ancak Koç, kararından geri adım atmayacağını ve görevi bir başkasına devredeceğini kesin bir dille açıklamıştı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Ertuğrul Doğan'ı tebrik eden Ali Koç, Doğan'a yeni görevinde başarı diledi.

Ertuğrul Doğan kimdir?

1977 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ertuğrul Doğan, ilk ve ortaöğretimini memleketi Trabzon’da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Ertuğrul Doğan, 2000 yılında iş hayatına atılarak, “Doğan Akaryakıt” adlı bir şirket kurdu. Enerji, gayrimenkul, madencilik, denizcilik, havacılık ve finansal teknoloji gibi birçok sektöre de yatırım yapan Doğan, 2014 yılında Oltan & Köleoğlu Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Enerji alanında büyük yatırımlar yaptı

Türkiye’nin biyokütle enerji alanında en büyük yatırımcılarından biri hâline getirdiği şirket, Çorum, Afyon, Samsun ve Karaman’daki enerji santralleri, toplamda 100 MW’ı aşan kapasitesiyle dikkatleri çekiyor.

Ertuğrul Doğan, 2022’de kurduğu Doğan Yatırım Holding ile yatırımlarını daha geniş bir çerçevede yürüterek aynı zamanda birçok sanayi ve iş dünyası derneğinde de aktif görevler almıştır.