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Kulüpler Birliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı’nın İstanbul’daki genel kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Haber Merkezi
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Kulüpler Birliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı
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Kulüpler Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vakıftaki görev dağılımı şöyle oluştu:

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın (Kayserispor)

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut (Çaykur Rizespor)

Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya (Eyüpspor)

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Sepil (Göztepe)

Kulüpler Birliği Vakfının dün İstanbul'da yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçilmişti.

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