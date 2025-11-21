Kulüpler Birliği'den "yasa dışı bahis" açıklaması

  1. Ekonomim
Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili yürütülen mücadeleye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği, bahis süreciyle ilgili açıklama yayımladı. 

 Yapılan açıklamada, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan, yasa dışı bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlere ilişkin açıklamaların yakından takip edildiği belirtildi. 

 Açıklamada, “Türk futbolu; kulüp başkanları ve yöneticilerden hakemlere, sporculardan teknik ekiplere, medya temsilcilerinden taraftarlara kadar geniş bir aileyi ifade etmektedir. Bu büyük yapının itibarı ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlakı ile korunabilir. Bu nedenle futbolun herhangi bir paydaşı tarafından yasa dışı bahse yönelim, maç sonucunu etkileme girişimi veya çıkar amaçlı suistimal kabul edilemez ve tolere edilemez.” denildi. 

“Sürece her türlü desteği vermeye hazırız”

 Yasa dışı bahsin sadece Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar verdiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: 

 "Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya koyduğu mücadeleyi önemli ve değerli buluyor; bu sürecin Türk sporuna temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbolda yasa dışı ve suç içeren tüm girişimlere karşı yürütülmekte olan bu sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz." denildi.

