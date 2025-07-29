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Kulüpler Birliği’nde kritik gün: Yeni başkan kim olacak? İşte adaylar

Kulüpler Birliği’nde bugün önemli bir toplantı yapılacak. 14’te başlayacak toplantının ana gündem maddesi seçim... Ali Koç’un görevi bırakmak istediği belirtilirken, başkanlık için ön plana çıkan isimler belli oldu.

Haber Merkezi
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Kulüpler Birliği’nde kritik gün: Yeni başkan kim olacak? İşte adaylar
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Sezonun başlamasına az zaman kala Kulüpler Birliği bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Saat 14.00'te Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.

Mevcut başkan Ali Koç, görevi bırakmak istediğini bildirdi. Daha önce de ayrılmak isteyen ama gelen talepler üzerine tekrar aday olan Koç'un, bu sefer kesin olarak bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre, kulislerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ismi ön plana çıkıyor. Ayrıca Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da diğer adı geçen adaylar arasında yer alıyor.

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