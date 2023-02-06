Kulüpler depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından spor kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Beşikta, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlanırken, yardım kampanyasına ilişkin detayların süreçte paylaşılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle, belirleyecekleri eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşların yanında olacağını açıkladı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada ise düzenlenecek yardım kampanyası kapsamında, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bordo-mavililer TS Club depolarında bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağını duyurdu.

Çaykur Rizespor çocuk ve kışlık ürünlerini deprem bölgesine gönderecek

Çaykur Rizespor Kulübü, depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Bölgeye ulaştırılacak yardım malzemeleri için Rize'de afet merkezleri oluşturulurken, ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi malzemelerin ihtiyaç bölgelerine gönderilmesi sağlanacak.