Kulüplerden 'Avrupa Süper ligi' açıklaması

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğini açıklayarak, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi.

Kararın çok sayıda kulüpten açıklama geldi.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, PSG olarak Avrupa Süper Ligi ile ilgili her türlü planı reddettiklerini söyleyerek, "Paris Saint-Germain ilk günden beri böyle olan ve her zaman da böyle olacak olan sözde Süper Lig'e yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor. Gururlu bir Avrupa kurumu olarak PSG, Avrupa spor modelinin ilkelerini, açık rekabet ve katılımcılık değerlerini destekler ve Avrupa futbolunun tanınmış tüm paydaşlarıyla, özellikle de futbolun kalbinde yer alan taraftarlar ve oyuncularla birlikte çalışır." ifadelerini kullandı.

FC Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen de, "Avrupa Adalet Divanı'nın kararını dikkate aldık. Ancak bu, Bayern'in tutumunu ve ECA'nın böyle bir müsabakanın ulusal liglerin önemine ve Avrupa futbolunun istatistiklerine bir saldırı anlamına geleceği yönündeki tutumunu değiştirmiyor. Tıpkı tüm ulusal liglerin Avrupa futbol kulüplerinin temelini oluşturması gibi, Bundesliga da Bayern'in temelini oluşturur. Dolayısıyla onları zayıflatmak değil, güçlendirmek bizim görevimiz ve derin inancımızdır. UEFA çatısı altında Avrupa kulüp müsabakalarına da destek veriyoruz. Yani bir kez daha çok açık, Bayern'de Süper Lig'in kapısı kapalı." dedi.

Manchester United'dan yapılan açıklamada da, "Konumumuz değişmedi. UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi konusunda ECA aracılığıyla UEFA, Premier Lig ve diğer kulüplerle olumlu iş birliğine tam olarak bağlıyız." denildi.

Atletico Madrid'in konuyla ilgili açıklamasında, "Avrupa futbol ailesi, Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barselona hariç) Süper Lig'i istemiyorlar. Avrupa futbolunun büyük ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve bunlar aracılığıyla her sezon Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde etmekten yanayız." ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini duyurdu.

İspanya

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ile Real Madrid ve Barcelona kulüpleri de açıklama yaptı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, karara yönelik yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ancak tarihi öneme sahip iki sonuç üzerinde düşünebilirim. Öncelikle Avrupa kulüp futbolu artık tekel olmayacak. İkincisi bugünden itibaren kulüplerin kaderi kendi ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin, sporu modernleştirecek ve dünyanın her yerindeki taraftarların ilgisini çekecek Avrupa müsabakaları yaratma ve tanıtma hakkı olduğunu fikrinin kabul gördüğünü vurgulayan Perez, şunları kaydetti:

"Bugün, özgür bir Avrupa, futbol ve taraftarları için yeni bir zafer oldu. Yapıcı diyalog temelinde, tehdit olmadan, hiçbir şeye ve kimseye karşı hareket etmeden, futbolu yenilik ve modernleştirme hedefiyle çalışmamıza olanak sağlayacak yeni bir dönemin başında olduğumuzu söyleyeyim. Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların elinde. Bugün bir dönüm noktasıdır. Futbol ve genel olarak spor tarihi açısından harika bir gün."

Barcelona Kulübü

İspanyol kulübü Barcelona da kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Barcelona, ​​Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Süper Lig projesini değerlendiren kararından duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Süper Lig projesini yürüten kulüplerden biri olan Barcelona, ​​bu kararın futbol dünyasındaki tekele karşı çıkarak Avrupa'da elit düzeyde yeni bir futbol rekabetinin önünü açtığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

LaLiga

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararla ilgili İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, Süper Lig projesine mutlaka izin verilmesi gerektiği belirtilmediği kaydedilen paylaşımda, "LaLiga, Avrupa Komisyonundan Avrupa futbolunun istikrarını ve geleceğini korumaya yönelik yasal önlemler talep ediyor. Bugün Süper Lig'in bencil ve elitizmi savunan bir model olduğunu her zamankinden daha fazla hatırlıyoruz. Avrupa futbolu zaten konuştu. Israr etme." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi kararı

Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok. FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadeleri kullanılmıştı. (İHA-AA)