Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası geldi

22 Nisan 2022 tarihinde kabul edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'yla spor kulüpleri için getirilen (özellikle de futbol kulüplerini ciddi şekilde bağlayan) borçlanma limitlerine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle istisna getirildi.

BORÇLANMA LİMİTİNDEN DÜŞÜLECEK

Muafiyetlerin düzenlendiği yönetmeliğe göre eğer spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar yaparsa, bu borçlanma tutarları kanunda yer verilen borçlanma limitlerinden muaf tutulacak.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLATILACAK

Yine yönetmeliğe göre sportif faaliyetlerde kullanılmak amacıyla satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalar için Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınacak.

KÖTÜYE KULLANIMDA BAŞKAN VE YÖNETİCİLERE CEZA

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı kötüye kullanımı engellemek için de yönetmeliğe bir madde koydu. Buna göre; eğer muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediği veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığı tespit edilirse ilgililer hakkında 7405 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanacak. 7405 sayılı kanun, spor kulübü ve spor anonim şirketi yöneticilerine çeşitli hapis ve idari para cezalarını öngörüyor.