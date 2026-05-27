  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kupa finalistleri Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

Kupa finalistleri Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kupa finalistleri Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un PFDK'ya sevki ise sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle yapıldı.

Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Siyasilerden Kurban Bayramı mesajlarıSiyasilerden Kurban Bayramı mesajlarıGündem
Louvre Müzesi soygunu beyazperdeye taşınıyorLouvre Müzesi soygunu beyazperdeye taşınıyorDünya
Özgür Özel'den 'yeni parti' iddialarına net yanıtÖzgür Özel'den 'yeni parti' iddialarına net yanıtGündem

 