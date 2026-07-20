Kupa törenine Trump damgası: Şampiyonluk fotoğrafına dahil oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde heyecan dolu anlar yaşandı. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen dev finalde İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Uzatmaların sonunda gelen bitiş düdüğüyle birlikte İspanya milli takımı büyük bir sevinç yaşarken, kupa töreninde sıra dışı anlar kaydedildi.

Infantino'nun ısrarı işe yaramadı

Tören protokolü gereği kupanın kaptan tarafından kaldırıldığı anlarda sahnede olmaması gereken ABD Başkanı Donald Trump, ısrarla futbolcuların ve kupanın yanında durmaya devam etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump’ı nazikçe kenara çekmeye ve şampiyon takımı yalnız bırakmaya çalıştığı görüldü. Ancak Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen Trump'ın yerinden kımıldamadığı ve şampiyonluk fotoğraf karesinde kalmakta ısrarcı olduğu anlar canlı yayında anbean kaydedildi.