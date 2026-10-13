  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Takip Et

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Takip Et

UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak.

Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.

Dördüncü hakemliğini Malta'dan Slobodan Petrovic'in yapacağı müsabakada, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalyan hakem Gianluca Aureliano üstlenecek. Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da İtalyan Daniele Paterna olacak.

Hoffenheim - Beşiktaş maçının hakemi belli olduHoffenheim - Beşiktaş maçının hakemi belli olduSpor
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirimAJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirimEkonomi
Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar!Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar!Ekonomi