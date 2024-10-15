Tanıtımı Türkiye Innovation Week’te yapıldı: Türkiye Pickleball Ligi kuruldu

Pickleball, 1965 yılında ABD’de ortaya çıktı. Tenis, masa tenisi, badminton, squash sporlarının karışımı olan stratejinin ön planda olduğu bir spor branşı olan Pickleball, 13,40 metreye 6,10 metrelik sert ve düz bir sahada oynanıyor. Pickleball hem açık hem kapalı alanda oynanabilen, ulaşılabilir ve her yaştan bireyin oynayabileceği eğlenceli bir rekabet sporu olarak tanımlanıyor. Bir tenis kortuna yaklaşık 4 tane Pickleball sahası sığabiliyor. Pickleball raketleri fiber ve karbon fiber raketlerden oluşuyor. Masa tenisi raketinden büyük, hafif bir yapıya sahip bir raketle oynanan Pickleball, sert plastik malzemeden imal edilen delikli top, hafif yapısı ile dikkat çekiyor.

İşte 6’dan 80+ yaşa kadar tüm dünyada keyifle oynanan bu oyun, artık Türkiye’de de bir lig sporu olarak oynanabilecek. Bu amaçla Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği kuruldu. Türkiye Pickleball Başkanlığı’nı Fenerbahçe Basketbol Takımı ve Kadın Milli takımların efsanevi eski kaptanı Serap Yücesir üstleniyor. Yücesir, geçtiğimiz hafta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Innovation Week’te düzenlediği bir toplantı ile “Türkiye Pickleball Ligi”nin kurulduğunu açıkladı. Yücesir, “Uluslararası Pickleball Federasyonu’ndan (İPF) 2022 yılında aldığımız Türkiye Temsilcisi görevi sonrası bin 600 antrenör 300 hakem eğitimleri ve 5 binden fazla sporcu ile çalışma finalinde 81 il temsilciliği ve antrenör yapısı oluşturarak söz konusu Türkiye Pickleball Ligi’ni tüm ülkeye yayacak şekilde planlandık. Türkiye Pickleball olarak şu ana kadar 72 farklı şehirde bulunan üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşan üniversite temsilcilikleri, bilim kurulu oluşturarak bilimsel çalışmalar yapmanın yanı sıra 50’den fazla üniversitenin seçmeli ders havuzuna almasına olanak sağladık. Spor bilimleri fakültelerinde okumakta olan geleceğin öğretmenleri ve antrenörlerinin dünyadaki fırsatları yakalamasına vesile olduk” dedi.

Özellikle gençler tercih ediyor

ABD’deki Spor ve Fitness Endüstrisi Derneği’nin (Sports & Fitness Industry Association/SFIA) araştırmasına göre, en hızlı büyüyen spor dalları arasında geçtiğimiz üç yıl boyunca Pickleball’ın zirvedeki yerini koruduğuna dikkat çeken Yücesir, “Araştırmaya göre bu spor 18-34 yaş aralığında özellikle tercih ediliyor. Pickleball’u genç nüfusa yayma amacıyla ‘Türkiye Üniversiteler Ligi’ni de 2025 yılı içeresinde gerçekleştirecek şekilde planladık. Üniversiteler ligimizin altyapısını oluşturmak ve üniversite öğrencilerini spora teşvik etmek amacıyla, üniversitelerde tanıtım etkinlikleri ve eğitim programları düzenledik. Bu faaliyetler sayesinde, öğrencilerin sosyal uyumunu desteklerken, sporun kampüs hayatına entegre edilmesini sağladık” dedi.

Üniversitelerden temsilcilerin yer aldığı bir bilim kurulu oluşturduklarına vurgu yapan Yücesir, “Bu kurul, Pickleball üzerine bilimsel araştırmalar yaparak spora katkı sağlayan önemli çalışmalara imza attı. Bilimsel araştırmalarımız, sporun fiziksel, sosyal ve akademik faydalarını derinlemesine inceleyerek, sporun gelişimine yönelik değerli veriler sunmaya devam ediyor. Bu iki çalışmamızda gönüllülük esası ile çalışan kocaman bir aileyi temsilen ben sizlere ülkemizi yarınlarda uluslararası turnuvalarda göğsümüzü kabartacak başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Dünyada bir ilk: Çizgi hakemleri engelli bireyler olacak

İzmir’de düzenleyecekleri antrenör ve hakem eğitimlerinde bir ilke imza atacaklarını da belirten Yücesir, “Dünya çapında ilk kez, Pickleball çizgi hakemleri tekerlekli sandalye kullanan bireyler arasından seçilecek. Bu adım, engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve istihdamı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Ülkemizi dünya spor kamuoyunda öne çıkaracak bu projeyle hem sosyal imajımıza katkı sağlayacak hem de engelli bireylere spor camiasında yeni fırsatlar sunacağız. Bu süreçte bizlere destek olan tüm spor kulüplerine, kurumsal işbirlikçilerimize ve katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ligin başarıya ulaşması için hep birlikte çalışarak Türkiye’de Pickleball’u hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.