Lig sonuncusu Fatih Karagümrük, nağmağlup Fenerbahçe'yi 2 golle yıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’de konuk olduğu Fatih Karagümrük’e mağlup oldu ve son 4 maçında 1 galibiyet alırken, 7 puan kaybetti.

İlk yarıdan notlar

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Oosterwolde’nin kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası içi sol tarafına açıldı. O noktada bulunan Bartuğ Elmaz’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Levent Mercan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Serginho ceza sahası içinden pasını penaltı noktası yakınına doğru çıkardı. Penaltı noktası yakınından Kranevitter’in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı, topu ön direğe ortaladı. Ön direkte Lichnovsky'nin kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Arka direkte Serginho, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 2-0

İkinci yarıdan notlar



52. dakika Tiago’nun pasında Serginho, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Musaba’nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Grbic’te kaldı.

79. dakikada Oğuz Aydın’ın sağ taraftan pasında Musaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şut çıkardı. Kaleci Grbic, eliyle topu kornere çeldi.