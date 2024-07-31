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Lille-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

6 Ağustos'ta yapılacak Fenerbahçe-Lille Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçını Rumen hakem Kovacs yönetecek.

Haber Merkezi
AA
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Lille-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

 

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